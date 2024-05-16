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Академик Шляхто о медицине будущего: «Больниц будет меньше, а пациентов — больше»

Академик Шляхто о медицине будущего: «Больниц будет меньше, а пациентов — больше»

О колоссальной нагрузке на врачей, новых способах лечения онкопациентов, трансформации системы оказания медицинской помощи, развитии неинвазивных технологий и, конечно, искусственного интеллекта говорил на 7-м Петербургском медицинском инновационном форуме глава Центра им.

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