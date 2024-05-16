О колоссальной нагрузке на врачей, новых способах лечения онкопациентов, трансформации системы оказания медицинской помощи, развитии неинвазивных технологий и, конечно, искусственного интеллекта говорил на 7-м Петербургском медицинском инновационном форуме глава Центра им.