О колоссальной нагрузке на врачей, новых способах лечения онкопациентов, трансформации системы оказания медицинской помощи, развитии неинвазивных технологий и, конечно, искусственного интеллекта говорил на 7-м Петербургском медицинском инновационном форуме глава Центра им.
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