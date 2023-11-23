Сомнения Зеленского: почему президент Украины теряет веру в победу Елена ВайленкоСегодня, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в возможности победы своей страны в конфликте с Россией.
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