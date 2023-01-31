Президент Зимбабве приказал развесить 4 тысячи портретов Лукашенко

Главу Белоруссии встречают в столице Зимбабве, как голливудскую звезду.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", в честь визита Александра Лукашенко был выстроен почётный караул, торжественный салют из пушек, а также национальные танцы под барабаны.