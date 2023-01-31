Царьград

5 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Больше похоже на сказку, но всё возможно, тем более, на войне.В ДНР обезвредили...
  • Виталий Цуканов
    Заборище исторических помойщиков ожесточенно поедающие блевотину своих несбывающихся фантазий! Сволочи, одним словом!В Европарламенте ...
  • Таня Конанова
    За сепаратизм у нас надо не журить,не переводить на другие должности, а снимать со всех постов навсегда. Пусть болта...В Европарламенте ...

Президент Зимбабве приказал развесить 4 тысячи портретов Лукашенко

Президент Зимбабве приказал развесить 4 тысячи портретов Лукашенко

Главу Белоруссии встречают в столице Зимбабве, как голливудскую звезду.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", в честь визита Александра Лукашенко был выстроен почётный караул, торжественный салют из пушек, а также национальные танцы под барабаны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх