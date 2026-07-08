Modular Reactors To Solve Data Center Hysteria? For the nuclear energy nerds, last night Erik Townsend joined ZH to host a panel with the founders of modular nuclear reactor startup Aalo Atomics, Matt Loszak and Yasir Arafat.
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