Zero Hedge
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Zero Hedge

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Modular Reactors To Solve Data Center Hysteria?

Modular Reactors To Solve Data Center Hysteria?

Modular Reactors To Solve Data Center Hysteria? For the nuclear energy nerds, last night Erik Townsend joined ZH to host a panel with the founders of modular nuclear reactor startup Aalo Atomics, Matt Loszak and Yasir Arafat.

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