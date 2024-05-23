Макаров увидел резервы в повышении налогов для дорогостоящей недвижимости и авто

В рамках изменения Налогового кодекса (НК) ведется дискуссия об изменении прежде всего НДФЛ и налога на прибыль, однако есть резервы и в увеличении имущественного налога на дорогостоящую недвижимость и автомобили люксовых марок, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в интервью «Ведомостям».
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