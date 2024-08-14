Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что ВСУ к 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. После этого, по его словам, Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум.
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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что ВСУ к 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. После этого, по его словам, Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум.
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