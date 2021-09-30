Пастух, возвращаясь с пастбища, привёл в аул неизвестное существо, которое повстречалось ему в горах

ЮлияПрогрессПастух, возвращаясь с пастбища, привёл в аул неизвестное существо, которое повстречалось ему в горахЭту историю мне рассказал один парень, который был родом из небольшой осетинской деревеньки, расположенной высоко в горах.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинЭто - правда?Aleksandr ProkofjevВ интернете кроме правды ничего нет.абрам вербин:)Александр ЦыбулькинДвойная правда, самая правдивая.Александр ГригоровсказкиLludmila662008Да сейчас столько чертей развелось...Только включи телевизор или зайди в соцсети: там тебе и Даня, и Гоген, и Андрей Петров, и Бузова, и Моргенштерн и т.д. и т.п. Интересно, а черти размножаются?Люкаеще как...и размножаются и множатся... второе вообще...со скоростью звука :)))Александр ЦыбулькинА Бузова еще не в думе?АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК. В НАШЕ ВРЕМЯ И НЕ МОГЛИ СФОТОГРАФИРОВАТЬ...ЧУШЬ...Борис ПронинОни сами все на чертей похожи, если долго не бреюцца...)))Комментировать
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