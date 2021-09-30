Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Gold
    Даже про велосипед выдумка, на даче до магазина и обратно около 20км., старушки на велосипедах гоняют, а тут макарошк...Поговорил с италь...
  • Дмитрий Gold
    Даже про велосипед выдумка, на даче до магазина и обратно около 20км., старушки на велосипедах гоняют, а тут макарошк...Поговорил с италь...
  • Александр Цыбулькин
    А Бузова еще не в думе?Пастух, возвращая...

Пастух, возвращаясь с пастбища, привёл в аул неизвестное существо, которое повстречалось ему в горах

Пастух, возвращаясь с пастбища, привёл в аул неизвестное существо, которое повстречалось ему в горах

Эту историю мне рассказал один парень, который был родом из небольшой осетинской деревеньки, расположенной высоко в горах.

Вернуться к статье
106
Обсудить
абрам вербин
Это - правда?
Aleksandr Prokofjev
В интернете кроме правды ничего нет.
абрам вербин
:)
Александр Цыбулькин
Двойная правда, самая правдивая.
Александр Григоров
сказки
ludmila662008
Да сейчас столько чертей развелось...Только включи телевизор или зайди в соцсети: там тебе и Даня, и Гоген, и Андрей Петров, и Бузова, и Моргенштерн и т.д. и т.п. Интересно, а черти размножаются?
Люка
еще как...и размножаются и множатся... второе вообще...со скоростью звука :)))
Александр Цыбулькин
А Бузова еще не в думе?
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
ОЧЕРЕДНОЙ ФЕЙК. В НАШЕ ВРЕМЯ И НЕ МОГЛИ СФОТОГРАФИРОВАТЬ...ЧУШЬ...
Борис Пронин
Они сами все на чертей похожи, если долго не бреюцца...)))

Картина дня

наверх