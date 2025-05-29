Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки

Приобретение жилья в десятилетнюю рассрочку, которую уже предлагают девелоперы, весьма выгодно, но несет в себе массу рисков, рассказал агентству «Прайм» Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии