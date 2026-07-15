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Царьград

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Вячеслав Володин предложил ежегодные отчеты для глав комитетов

Вячеслав Володин предложил ежегодные отчеты для глав комитетов

В Госдуму внесли проект об обязательных ежегодных отчетах председателей комитетов. Вячеслав Володин сообщил, что отчеты за восьмой созыв обсудят 22 и 23 июля на пленарных заседаниях с подключением регионов через видеоконференции.

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