Вячеслав Володин предложил ежегодные отчеты для глав комитетов

В Госдуму внесли проект об обязательных ежегодных отчетах председателей комитетов. Вячеслав Володин сообщил, что отчеты за восьмой созыв обсудят 22 и 23 июля на пленарных заседаниях с подключением регионов через видеоконференции.
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