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Царьград

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Атака беспилотников ВСУ: Удар был направлен на Тамбовскую область. Цель известна

Атака беспилотников ВСУ: Удар был направлен на Тамбовскую область. Цель известна

Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками Тамбовскую область. По информации некоторых источников, целью удара был выбран спиртзавод в посёлке близ областного центраУкраинские вооружённые силы совершили очередную попытку нанести удар по русскому промышленному сектору.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Правильно надо писать - безпилотники, запущенные с территории украины. (никто незнает кто их запустил, ВСУ или специалисты НАТО).
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19 час.

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