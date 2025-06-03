Ребенок и подушка безопасности — отключать или нет

В редакцию «За рулем» пришло письмо от читательницы Валентины из Москвы, в котором она просила уточнить правила перевозки детей на переднем сиденье автомобиля: «Подушка безопасности на переднем пассажирском месте не отключается.
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