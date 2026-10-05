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Наука и Техника

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Путешествие длиной в полвека: что происходит с зондами «Вояджер» на краю известного мира

Путешествие длиной в полвека: что происходит с зондами «Вояджер» на краю известного мира

Есть вещи, которые сложно осознать в масштабе обычной человеческой жизни. Мы привыкли, что техника устаревает за пару лет, автомобили меняются каждые несколько сезонов, а смартфоны и вовсе живут считанные месяцы.

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