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Царьград

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Песков подтвердил право стран на мирное использование атома

Песков подтвердил право стран на мирное использование атома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна сохраняет приверженность нераспространению ядерного оружия, но подчеркивает право каждого государства на мирное использование атомной энергии.

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