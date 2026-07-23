Песков подтвердил право стран на мирное использование атома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна сохраняет приверженность нераспространению ядерного оружия, но подчеркивает право каждого государства на мирное использование атомной энергии.
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