Полиция Неаполя изъяла 18 000 контрафактных товаров с символикой «Наполи». Прибыль от продажи могла составить 800+ тысяч евро

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на складе площадью 200 квадратных метров было обнаружено более 18 000 контрафактных товаров с символикой «Наполи».
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