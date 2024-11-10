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Медведев отметил двуличие политиков ЕС, бросившихся «целовать сапоги» Трампу

Медведев отметил двуличие политиков ЕС, бросившихся «целовать сапоги» Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил двуличие политических деятелей Европейского союза, бросившихся «целовать сапоги» республиканцу Дональду Трампу, победившему на выборах президента Соединенных Штатов.

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Комментарии
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С С
Так повелось в стае бродячих собак. Гавкают на тех, кого укажет вожак.
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11 час.
Bogdan Stupin
&quot;Мария Захарова уличила в лицемерии польского премьер-министра Дональда Туска после его отказа от слов о Трампе&quot;. Вообще-то, уличать польских &quot;политиков&quot; в лицемерии -только время тратить впустую. На ЭТОМ поприще им равных трудно найти во всей истории европейской политики. Если не мировой...
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11 час.
Юрий Астахов
Надо же! Какое открытие! А раньше что? Эти политиканы врали, мучаясь угрызением совести? Или это в дикивинку только г-ну Медведеву?
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10 час.

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