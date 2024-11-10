Медведев отметил двуличие политиков ЕС, бросившихся «целовать сапоги» Трампу

С С Так повелось в стае бродячих собак. Гавкают на тех, кого укажет вожак.

Bogdan Stupin "Мария Захарова уличила в лицемерии польского премьер-министра Дональда Туска после его отказа от слов о Трампе". Вообще-то, уличать польских "политиков" в лицемерии -только время тратить впустую. На ЭТОМ поприще им равных трудно найти во всей истории европейской политики. Если не мировой...