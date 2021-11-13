Военнослужащие дальней авиации оказывают помощь гражданским медицинским учреждениям

Военнослужащие дальней авиации оказывают помощь гражданским медицинским учреждениям

Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности Энгельсского авиационного соединения.

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