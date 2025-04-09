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"США предъявляют России жесткий ультиматум": фантастика, которую мы заслужили

"США предъявляют России жесткий ультиматум": фантастика, которую мы заслужили

БлокнотРУ «Вбросы» пошли после пресс-конференции Марко Рубио, главы госдепартамента США. Между тем Рубио, если потрудиться внимательно послушать его речь в оригинале (или хотя бы в адекватном переводе) никакого ультиматума не выдвигал, жестких условий не ставил.

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