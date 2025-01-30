В России сократилось неравенство в оплате труда

Результаты опубликованы в Журнале Новой экономической ассоциации. Россию было принято считать страной с высоким уровнем неравенства заработных плат, однако это было справедливо для рубежа 1990–2000-х годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии