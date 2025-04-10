Трамп был прав. Его "поцеловали в зад" из-за пошлин: Фон дер Ляйен ответила за весь ЕС

Олег Шибайло

Для Европы "Зад" это такие же губы, только большие. Они привыкли целовать всё грязное и вонючее. Если что, зальют это , как Макрон, духами. Традиция европейцев, не мыться годами, возвращается. Газа то нет, а все дрова в России.