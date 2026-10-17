Снегирей заметили в микрорайоне Доброе, их яркая красная грудка особенно заметна зимой. В холодное время птицы ищут пищу в городских парках и дворах, питаясь семенами и ягодами.
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