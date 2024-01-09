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Агутин прокомментировал скандал с певцом SHAMAN

Во время записи телевизионного концерта «Песни года» в Сети начали обсуждать инцидент, когда музыкант Леонид Агутин якобы отказался вставать рядом с певцом Ярославом Дроновым, более известным под творческим псевдонимом SHAMAN.

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