Агутин прокомментировал скандал с певцом SHAMAN

Во время записи телевизионного концерта «Песни года» в Сети начали обсуждать инцидент, когда музыкант Леонид Агутин якобы отказался вставать рядом с певцом Ярославом Дроновым, более известным под творческим псевдонимом SHAMAN.
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