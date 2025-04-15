Малолетний сын Собчак поставил мать на место после наглой выходки

Сын Ксении Собчак возмутился просьбой матери ! Мальчик растет самостоятельным и независимым.Ксения Собчак столкнулась с неожиданной реакцией со стороны собственного сына – восьмилетний Платон дал понять, что с раннего возраста готов отстаивать личные границы и не собирается выполнять мамины капризы безоговорочно.