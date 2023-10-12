Кирби: у США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

Власти США признали, что у страны начали заканчиваться средства для помощи украинским военным. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщил телеканал NBC.
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