Беляши с мясом

Хочу предложить вам свой рецепт беляшей с мясом. Воздушное тесто, сочная мясная начинка и хрустящая румяная корочка, что может быть лучше?Для приготовления беляшей с мясом понадобится: ДЛЯ ТЕСТА: 500 мл молока; 30 г свежих дрожжей; 1 кг муки; 1 ст.