Apple планирует выпустить собственный электромобиль в 2028 году

Неофициальное изображение силуэта электромобиля Apple / © electrek По информации Bloomberg, новое транспортное средство будет предлагать ограниченные функции автономного вождения, как и другие производители электромобилей, например Tesla.
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