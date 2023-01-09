Гражданочка

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«Буду терпеть твою маму в гостях только если ты дома!» — сказала мужу жена

«Буду терпеть твою маму в гостях только если ты дома!» — сказала мужу жена

«Буду терпеть твою маму в гостях только если ты дома!» — сказала мужу жена— …Муж звонит с работы, спрашивает – ты дома? – рассказывает двадцативосьмилетняя Светлана.

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