Убийство российского генерала Ярослава Москалика, ответственность за которое взяли на себя украинские спецслужбы, уже очередного высшего офицера ВС РФ, погибшего в тылу от рук нацистов, вызвало большой общественный резонанс, поскольку подтвердило крайне негативную тенденцию.
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