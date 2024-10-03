Изменения в перечне приемных испытаний в вузы введут поэтапно

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков рассказал о поэтапном введении изменений в перечне приемных испытаний в вузы: незначительные вступят в силу в 2025 году, существенные — годом позднее.
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