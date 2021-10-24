Агент: «Фукс еще лечится. Надеемся, что увидим его на поле до конца года»

Агент Бруно Фукса Августо Ногейра рассказал о том, как обстоят дела у его клиента. Бразилец из-за травмы пропустил практически весь прошлый сезон (сыграл лишь в одном матче) и не разу не вышел на поле за основную команду армейцев в текущем сезоне.