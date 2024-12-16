Зампред правительства Новак посетил Кузбасс и рассказал о планах по экспорту угля

КЕМЕРОВО, 16 декабря, ФедералПресс. Кузбасс посетил зампред правительства РФ Александр Новак. Он сообщил журналистам, что объем вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении в 2025 году планируется сохранить на уровне 2024 года.
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