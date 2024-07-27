У мошенников появилась новая схема кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники разработали новую схему для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Она базируется на использовании номера телефона пользователя для отправки большого количества запросов на получение кода подтверждения входа в мессенджер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии