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У мошенников появилась новая схема кражи аккаунтов в Telegram

У мошенников появилась новая схема кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники разработали новую схему для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Она базируется на использовании номера телефона пользователя для отправки большого количества запросов на получение кода подтверждения входа в мессенджер.

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