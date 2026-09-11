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Бочаров: в Волгограде при ракетной атаке поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Бочаров: в Волгограде при ракетной атаке поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 сентября совершили ракетную атаку на Волгоградскую область, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.

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