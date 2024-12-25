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Рейсы в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самару

Рейсы в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самару

Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправили в Самару. «Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта.

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