Рейсы в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самару

Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправили в Самару. «Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта.