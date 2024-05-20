Похоже, что тема «Так будет с каждым» станет постоянной рубрикой моего журнала. Совсем недавно я (как и многие другие) писал о покушении на Роберта Фицо, который пока жив.
Так будет с каждым
Комментарии
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ninikooo Митусова
У США началась агония…
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16 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
"Эбрахим Раиси был настоящим другом Беларуси". Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью Президента Ирана
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15 час.
ШН
Шеин Никита
Нужно отвечать симметрично, вдобавок превентивно. Враг хорошо известен. Это - англо-саксы и их прихвостни. Вот если бы шарахнул "кто-то", например, тем же чешским "Vampirom", которым сейчас беспрерывно долбят по жителям Белгорода, по Злате Праге или дворцу, где сидит генерал-вонючка Павел, тогда бы наши бывшие европейские "партнёры" зачесались!
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12 час.
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