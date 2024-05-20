ШН

Шеин Никита

Нужно отвечать симметрично, вдобавок превентивно. Враг хорошо известен. Это - англо-саксы и их прихвостни. Вот если бы шарахнул "кто-то", например, тем же чешским "Vampirom", которым сейчас беспрерывно долбят по жителям Белгорода, по Злате Праге или дворцу, где сидит генерал-вонючка Павел, тогда бы наши бывшие европейские "партнёры" зачесались!