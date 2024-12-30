Байден в роли Санты для Украины: деньги, оружие и замороженные российские активы

Президент Джо Байден сообщил, что страна получит 2,5 миллиарда долларов, которые будут направлены на нужды Вооружённых сил Украины и обеспечение национальной обороны, включая системы противовоздушной обороны.
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