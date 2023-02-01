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«Саутгемптон» за 25 млн евро купил вингера «Ренна» Камаля Сулемана

«Саутгемптон» за 25 млн евро купил вингера «Ренна» Камаля Сулемана

«Саутгемптон» объявил о трансфере вингера «Ренна» Камаля Сулемана. 20-летнему игроку сборной Ганы осталось получить разрешение на работу в Англии.

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