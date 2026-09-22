Паника в Конгрессе США: самолетов не хватает!

Вот не раз уже говаривали, что воевать циферками — это противника веселить по полной программе. Воюют реальными единицами техники, и относится это ко всем странам мира без исключения, а уж если мы говорим о США, то тут вообще раздолье.
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