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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Паника в Конгрессе США: самолетов не хватает!

Паника в Конгрессе США: самолетов не хватает!

Вот не раз уже говаривали, что воевать циферками — это противника веселить по полной программе. Воюют реальными единицами техники, и относится это ко всем странам мира без исключения, а уж если мы говорим о США, то тут вообще раздолье.

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