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Подполье Херсона: в двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

Подполье Херсона: в двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

В двух бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на подконтрольных частях Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР), зафиксирована вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами.

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