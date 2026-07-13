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Сбер поможет заранее узнать об ограничениях на выезд за границу

Сбер поможет заранее узнать об ограничениях на выезд за границу

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился сервис проверки ограничений на выезд за границу. Теперь клиенты могут заранее узнать о действующих ограничениях со стороны Федеральной службы судебных приставов перед поездкой и получать автоматические уведомления, если такие ограничения появятся в будущем.

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