Пропавшие экспедиции. Истории тех, которые не вернулись

Мы знаем имена благополучно вернувшихся из своих путешествий первопроходцев. Но сколько было тех, которые не вернулись! Что с ними произошло на самом деле? Грандиозные планы, трудности пути и необычные итоги экспедиций давно минувших дней — в нашем историческом обзоре.