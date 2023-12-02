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Телеканал «Моя Планета»

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Пропавшие экспедиции. Истории тех, которые не вернулись

Пропавшие экспедиции. Истории тех, которые не вернулись

Мы знаем имена благополучно вернувшихся из своих путешествий первопроходцев. Но сколько было тех, которые не вернулись! Что с ними произошло на самом деле? Грандиозные планы, трудности пути и необычные итоги экспедиций давно минувших дней — в нашем историческом обзоре.

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