Инфореактор

1 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Николаевна Дрозденко
    Вот дура,ей срочно нужно лечиться,она уже не соображает,что говорит.Лайма Вайкуле зая...
  • Сергей Кочегаров
    По пьяни что-ли ляпнула или по мозговому уродству: "Россия приватизировала День Победы". Россия его вымучила и создал...Лайма Вайкуле зая...
  • Ole Ole
    Да, вот хочу у латышки спросить:" А где же другие, победившие нацизм?!?"Лайма Вайкуле зая...

Названы шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Названы шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Можно ли замедлить процесс старения организма после 50 лет, рассказала врач-диетолог Триста Бест. Огромную роль в этом процессе играет правильное питание.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх