Глава Нацгвардии Украины Пивненко: Россия может провести наступление на севере

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко считает, что Россия может организовать наступление на северные границы Украины для создания буферной зоны глубиной до 10 км.
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