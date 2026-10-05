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Газета.ру

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Глава Нацгвардии Украины Пивненко: Россия может провести наступление на севере

Глава Нацгвардии Украины Пивненко: Россия может провести наступление на севере

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко считает, что Россия может организовать наступление на северные границы Украины для создания буферной зоны глубиной до 10 км.

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