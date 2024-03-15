Назначен новый руководитель Центра подготовки олимпийского резерва Мангистау

Руководитель регионального управления физической культуры и спорта Максат Мукаш назначил новым руководителем коммунального государственного учреждения «Мангистауский областной центр подготовки олимпийского резерва» Манарбека Бисекенова, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.
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