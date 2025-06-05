Стартовала подготовка ко второму этапу строительства ШМСД в Петербурге

Речь про участок от Витебского проспекта до Софийской улицы В Петербурге стартовала подготовка ко второму этапу строительства Широтной магистрали скоростного движения, участка от Витебского проспекта до Софийской улицы.
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