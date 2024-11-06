В Ростовской области по результатам рейда шесть нелегальных мигрантов будут выдворены из России

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями Военно-следственного отдела СК России по Ростовскому-на-Дону гарнизону и военного комиссариата региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.