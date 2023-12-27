Московский суд заочно арестовал координатора движения «Весна»

Басманный суд Москвы заочно арестовал координатора движения «Весна» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признано экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещено в России), обвиненного в вовлечении людей в массовые беспорядки.