Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что энергетика страны накануне столкнулась с одним из самых мощных ударов.
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