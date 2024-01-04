Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?

Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?

В Нижнем Тагиле два брата, отпрыски мигрантов, избивали своих одноклассников, а их мать при этом стояла рядом и снимала всё на телефон По словам очевидцев, дети ценных иностранных специалистов накинулись на двух школьников около школы: мальчика ударили в лицо, девочку — в висок, а потом запинали её ногами.

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Комментарии
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Горыныч
Интересно, где тагильские &quot;силовики&quot;? Или они не силовики, а крышеватели чурок? Вместе с чурками в кишлак! Пусть там крышуют беспредельщиков. Обязательно пинок Бастрыкина нужен! Отдельное обращение к Бастрыкину - Вас на всё не хватит, нужно чистить силовые структуры, калёным железом выжигать коррупцию и крышевателей. Новые зоны на Крайнем севере открывать для продажных ментов.
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11 час.
Гоша Веверсис
кастрировать,агресии поубавится и размножать ублюдков не смогут
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10 час.
Natalia Ivanova
Без  поддержки властей и ментов эти ублюдки так себя бы не вели. И запомните чурки никогда не будут нам соотечественниками. Мигранты ведут себя омерзительно - а почему- да потому что они уже проплатили себе такое поведение . Мигранты гадят - менты отмазывают - ДОГОВОР.
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10 час.

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