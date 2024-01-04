Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?

Интересно, где тагильские "силовики"? Или они не силовики, а крышеватели чурок? Вместе с чурками в кишлак! Пусть там крышуют беспредельщиков. Обязательно пинок Бастрыкина нужен! Отдельное обращение к Бастрыкину - Вас на всё не хватит, нужно чистить силовые структуры, калёным железом выжигать коррупцию и крышевателей. Новые зоны на Крайнем севере открывать для продажных ментов.

Natalia Ivanova

Без поддержки властей и ментов эти ублюдки так себя бы не вели. И запомните чурки никогда не будут нам соотечественниками. Мигранты ведут себя омерзительно - а почему- да потому что они уже проплатили себе такое поведение . Мигранты гадят - менты отмазывают - ДОГОВОР.