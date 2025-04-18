Станислав Попов: "Кубок Кремля навсегда останется в ваших сердцах!"

Все крупные международные турниры по спортивным бальным танцам в России за последние три десятилетия организуются президентом Российского танцевального союза (РТС), почетным вице-президентом Всемирного танцевального совета (WDC), заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России Станиславом Поповым.
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