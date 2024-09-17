Российский военный рассказал о попавших в «огневой мешок» в Курской области солдатах ВСУ

При вторжении в Курскую область часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение. Об этом рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север» в разговоре с РИА Новости.